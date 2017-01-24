№ 5 от 1 февраля 2017 г. Отдел надзорной деятельности по г.о. Егорьевск сообщает, что с начала 2017 года на территории округа произошло 8 пожаров. Более 80% возгораний – в жилом секторе....

№ 5 от 1 февраля 2017 г. С 1 по 27 января на территории обслуживания ОМВД России по г.о. Егорьевск прошла оперативно-профилактическая операция «Нелегальный мигрант», целью которой...

№ 5 от 1 февраля 2017 г. 25 января егорьевская молодежь отметила свой «профессиональный» праздник – День студента. Все самое интересное в этот день уже традиционно происходило в...

№ 5 от 1 февраля 2017 г. Ситуация на дорогах за неделю За прошедшую неделю сотрудниками Егорьевской Госавтоинспекции выявлено 274 факта нарушения ПДД, из них: 3 водителя находились в...

№ 5 от 1 февраля 2017 г. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 29 декабря 1995 года «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации» 12 января ежегодно в...

У наших соседей 2 Фев 2017 | Редакция | Глобальная сеть | Комментарии № 5 от 1 февраля 2017 г. Тюремный срок за мошенничество с квартирами Суд приговорил президента Воскресенской торгово-промышленной палаты и троих его подельников к срокам от 3 до 3,5 лет...

Вопросы по здравоохранению 31 Янв 2017 | Редакция | Власть, закон | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. На вопросы граждан отвечает Уполномоченный по правам человека в Московской области Е.Ю. Семёнова 1. В больнице мне сделали прививку, однако позже возникли...

Новые штрафы 31 Янв 2017 | Редакция | Власть, закон | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. С текущего года внесены существенные изменения в законодательство по поводу отчетности по персонифицированному учету. Вопервых, с 01.01.2017 штрафные санкции по...

Региональный материнский капитал 31 Янв 2017 | Редакция | Власть, закон | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» для граждан, имеющих место жительства в...

РОСРЕЕСТР информирует 31 Янв 2017 | Редакция | Экономика | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. Новые банковские реквизиты С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми региональные бюджеты...

Книжные новинки 31 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Наш город | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. «Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души», – писал Цицерон. «Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного...