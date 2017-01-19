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Крещенские купания в Егорьевске
24 Янв 2017, Елена Леликова
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Первый рабочий рейд главы
24 Янв 2017, Елена Леликова
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Егорьевские улицы очищают от снега
24 Янв 2017, Ольга Выражейкина
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У наших соседей
Сегодня | Редакция | Глобальная сеть | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Год экологии начался с квеста Сотрудники Минэкологии Московской области провели интерактивную экологическую игру-квест «Стратег» в 16 школах...
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Егорьевские улицы очищают от снега
24 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Наш город | Комментарии
Воскресная ночь оказалась снежной, поэтому первый рабочий день недели дорожные рабочие посвятили расчистке улиц. Снег с проезжей части сгребали, затем при помощи специальных...
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Первый в году рабочий рейд глава посвятил вопросам здравоохранения
24 Янв 2017 | Елена Леликова | Наш город | Комментарии
В рамках поездки А.В. Гречищев посетил три медучреждения города. В детской поликлинике в настоящий момент идет ремонт первого этажа. Уже завершена покраска стен, замена оконных блоков,...
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Праздник для детей из приюта
24 Янв 2017 | Редакция | Дети | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Уже не первый год Егорьевский отдел вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области осуществляет шефскую помощь детскому приюту «Наш дом». Вот и в...
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«Полицейский Дед Мороз»
24 Янв 2017 | Марина Сысоева | Деловые новости | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. 12 января в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Егорьевск посетили детей из 8 семей, состоящих на профилактическом учете...
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Крещенские купания в Егорьевске обошлись без сильных морозов и происшествий
24 Янв 2017 | Елена Леликова | Праздник, дата | Комментарии
В ночь с 18 на 19 января православные отметили праздник Крещения Господня традиционными погружениями в ледяную воду. На территории городского округа Егорьевск было оборудовано 13 иорданей....
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Проверка ВУЗов
24 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Инспекторы Егорьевского территориального отдела №19 Госадмтехнадзора Московской области совместно с местным отделением «Молодая Гвардия Единой России»...
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Только ходить научились, и сразу в клуб
20 Янв 2017 | Елена Леликова | Дети | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Корреспондент «ЕК» побывал в гостях в детском развивающем центре «Радуга», чтобы выяснить, зачем едва научившимся ходить малышам ходить в клуб, и что...
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Красота – страшная сила
20 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Конкурсы | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Московская область впервые проводит собственный конкурс красоты Благодаря новому конкурсу, совсем скоро мы узнаем, кто она такая – главная красавица...
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Чайник плюс смартфон
20 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Гид потребителя | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Из серии «не все девайсы одинаково полезны» Современные изготовители промышленных товаров настолько озабочены тем, как удивить искушенного...
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Медиапотребление сегодня: пять основных фактов
19 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. ПУ нас в стране 13 января отмечался День печати. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные приуроченных к этой дате...
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Дело – табак!
19 Янв 2017 | Елена Леликова | Здоровье | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Сможет ли Минздрав со своей инициативой вырастить к 2033 году поколение абсолютно здоровых россиян Начало года обычно небогато на громкие новости. Оно и понятно:...
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Семнадцатый год – это не только революции…
19 Янв 2017 | Сергей Киселёв | История края | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Сто лет назад происходило много самых разнообразных событий Наступивший 2017 год связывается сейчас средствами массовой информации, прежде всего, со...
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Вслед за Черной пятницей приходит Киберпонедельник
19 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Интернет | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Киберпонедельник в России назначен на последний понедельник месяца – 30 января Если в Черную пятницу, которая в этом году пришлась на 25 ноября, покупатели в...
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От двадцати одного до девяноста девяти
19 Янв 2017 | Сергей Киселёв | Здоровье | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Процедура диспансеризации неплохо продумана и организована Сейчас в нашей стране, согласно приказу Минздрава России, идёт бесплатная диспансеризация...
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Налоги будут брать и с «самостроя», и с «недостроя»
19 Янв 2017 | Сергей Киселёв | Власть, закон | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. В Московской области полным ходом идёт работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости. Цель – постановка их на учёт и взимание соответствующих...
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Русских морозов заказывали?!
19 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Животный мир, природа | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Не успели мы посетовать на слякоть и морось, которыми нас встретил первый день нового года, как грянули настоящие лютые морозы Новогодние праздники...