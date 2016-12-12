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Фоторепортажи
Последние фоторепортажи
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Кубок областной федерации АРБ прошел в Егорьевске
12 Дек 2016, Елена Леликова
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Пятый производственный корпус «Беллы»
13 Дек 2016, Сергей Киселёв
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В Егорьевске появился еще один ледовый корт
17 Янв 2017, Елена Леликова
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Статьи
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Семнадцатый год – это не только революции…
19 Янв 2017 | Сергей Киселёв | История края | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Сто лет назад происходило много самых разнообразных событий Наступивший 2017 год связывается сейчас средствами массовой информации, прежде всего, со...
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Налоги будут брать и с «самостроя», и с «недостроя»
19 Янв 2017 | Сергей Киселёв | Власть, закон | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. В Московской области полным ходом идёт работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости. Цель – постановка их на учёт и взимание соответствующих...
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Русских морозов заказывали?!
19 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Животный мир, природа | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Не успели мы посетовать на слякоть и морось, которыми нас встретил первый день нового года, как грянули настоящие лютые морозы Новогодние праздники...
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«Свет Рождественской звезды»
19 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Праздник, дата | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Так называется авторский проект певицы, композитора и руководителя вокальной студии «Акцент» Светланы Беловой, который она, по уже сложившейся традиции,...
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Новый год – новые открытия
19 Янв 2017 | Елена Леликова | Спорт | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. В Егорьевске открылся еще один хоккейный корт Погода в воскресенье днем совсем не располагала к времяпровождению на свежем воздухе. Тем не менее, по случаю...
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У наших соседей
19 Янв 2017 | Редакция | Глобальная сеть | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Коломенская пастила вышла на международный уровень Коломенская пастила стала официальным символом перекрестного Года туризма в России и в Австрии. Открытие...
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Уже новый, но почему-то еще старый
17 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Праздник, дата | Комментарии
№ 1/2 от 11 января 2017 г. Нет-нет, мы вовсе не запутались в многообразии великого и могучего русского языка. Разговор пойдет о празднике с весьма удивительным названием – Старый...
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Выстрел в ночи оборвал жизнь милиционера
17 Янв 2017 | А.А. Леликов | ОМВД | Комментарии
№ 1/2 от 11 января 2017 г. Сохранить память о павших сотрудниках правоохранительных органов А.А. Леликов от автора На очередном заседании нашего Общественного совета при...
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В Егорьевске появился еще один ледовый корт
17 Янв 2017 | Елена Леликова | Спорт | Комментарии
Новый каток открылся на базе СК «Факел» (ул. 50 лет ВЛКСМ). В торжественной церемонии открытия принял участие Глава городского округа А.В. Гречищев. - Мы стремимся к тому, чтобы...
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Крещение Господне
13 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии
Администрацией г.о. Егорьевск определены официальные места проведения Крещенских омовений на водоемах округа: 1. г. Егорьевск – Княжеский пруд (с 19.00 18 января...
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Не стареют душой ветераны!
13 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии
№ 1/2 от 11 января 2017 г. В конце декабря в Автоколонне №1796 состоялось отчётное собрание Совета ветеранов предприятия и обсуждение плана мероприятий на 2017 год. С большим вниманием был...
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Владимир Путин и борцы – снимок года агентства «Р-Спорт»
13 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии
№ 1/2 от 11 января 2017 г. Под занавес ушедшего 2016 года агентство «Р-Спорт» представило 12 самых популярных фотографий из своего аккаунта в Instagram. Больше всего лайков (около 10 тыс.)...
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Покупатели алкоголя: переходим на возраст 21+?
13 Янв 2017 | Редакция | Власть, закон | Комментарии
№ 1/2 от 11 января 2017 г. Празднование Нового года никогда не обходится без употребления спиртного. Но с какого возраста можно покупать соответствующие напитки? Всероссийский центр...
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Воскресная школа «Рассвет» подарила детям праздник
13 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Наш город | Комментарии
№ 1/2 от 11 января 2017 г. Рождество Христово, равно как и Пасху, в Знаменском храме деревни Алешино всегда отмечают очень торжественно. А в этом году праздник справляли еще шире – без...
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Как найти суженого-ряженого в XXI веке
13 Янв 2017 | Елена Леликова | Праздник, дата | Комментарии
№ 1/2 от 11 января 2017 г. Сразу после Рождества по церковному календарю начались так называемые Святки. Традиционно на Руси девушки в это время гадали, устраивали обряды и ритуалы. Многие...
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«Серым шейкам» нужна помощь
12 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Наш город | Комментарии
№ 1/2 от 11 января 2017 г. Кнам в редакцию обратилась местная жительница, участница клуба ветеранов «Золотой запас» Галина Васильевна Зотова. Женщина рассказала, что взяла себе за...
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Нет пожарам!
12 Янв 2017 | Редакция | Пожары, МЧС, ОНД | Комментарии
№ 1/2 от 11 января 2017 г. Отделом надзорной деятельности по городскому округу Егорьевск во взаимодействии с администрацией городского округа Егорьевск продолжается работа по установке...