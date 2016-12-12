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Фоторепортажи
Последние фоторепортажи
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Работает приёмная областного бизнес-омбудсмена
12 Дек 2016, Сергей Киселёв
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Кубок областной федерации АРБ прошел в Егорьевске
12 Дек 2016, Елена Леликова
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Пятый производственный корпус «Беллы»
13 Дек 2016, Сергей Киселёв
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Статьи
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ЖК «Лесной» – инвестиция в будущее! Уютное и доступное счастье!
29 Дек 2016 | Редакция | Наш город | Комментарии
№ 52 от 28 декабря 2016 г. Жилой комплекс расположился в уютном уголке Московской области – в живописной черте лесопаркового пояса города Егорьевск в 300 м от ул. Антипова. На территории в...
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Праздничные дни 2017 года
29 Дек 2016 | Редакция | Праздник, дата | Комментарии
№ 52 от 28 декабря 2016 г. Заглядывая в календарь на грядущий год, жители России первым делом смотрят – а сколько там будет «длинных» праздников? К нашей общей радости, и в...
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А за окном – то дождь, то снег!..
29 Дек 2016 | Редакция | Наш город | Комментарии
№ 52 от 28 декабря 2016 г. Погода нынешней зимой расшалилась не на шутку. То морозом трескучим нас напугает и снега по колено навалит, а то вдруг оттепель нашлёт с дневной сыростью и...
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Юная егорьевская звездочка Василиса Крылова на конкурсе «Синяя птица»
29 Дек 2016 | Ольга Выражейкина | Конкурсы | Комментарии
№ 52 от 28 декабря 2016 г. Шестилетняя Василиса Крылова своим голосом покоряет жюри конкурсов и фестивалей самого разного уровня. 18 декабря страна увидела выступление нашей юной землячки...
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Это был год важных спортивных событий
29 Дек 2016 | Сергей Киселёв | Спорт | Комментарии
№ 52 от 28 декабря 2016 г. Уходящий в историю 2016 год оказался отмечен целым рядом крупномасштабных международных спортивных событий. Важнейшее из них – летняя Олимпиада в Бразилии....
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Самые известные петухи
29 Дек 2016 | Елена Леликова | Праздник, дата | Комментарии
№ 52 от 28 декабря 2016 г. Несколько дней осталось до Нового года, властелин которого – Огненный Петух. Самое время познакомиться с ним поближе. В конце концов, нам с ним целый год бок о...
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Успеть до Нового года
29 Дек 2016 | Елена Леликова | Праздник, дата | Комментарии
№ 52 от 28 декабря 2016 г. Вот так всегда. Ждешь, что Новый год принесет новую жизнь, подарки и волшебство, а он приносит подорожание ЖКХ и новые законы. Какие-то изменят нашу жизнь к лучшему,...
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Хрупкое волшебство
29 Дек 2016 | Редакция | Праздник, дата | Комментарии
№ 52 от 28 декабря 2016 г. В преддверии Нового года поговорим о незаменимых атрибутах этого праздника – елочных игрушках Елочные игрушки... С каким трепетом мы достаем из коробки...
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В Егорьевске работают елочные базары
29 Дек 2016 | Ольга Выражейкина | Гид потребителя | Комментарии
№ 52 от 28 декабря 2016 г. Живые новогодние елочки можно купить в нескольких торговых точках Запах Нового года – это аромат мандаринов, шампанского и, конечно же, запах елки....
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Что приготовили нам звезды в 2017 году?
29 Дек 2016 | Алла Ветрова | Деловые новости | Комментарии
№ 52 от 28 декабря 2016 г. Гороскоп на год по знакам Зодиака 2017 год – это год Красного Огненного Петуха. Астрологи обещают, что он будет неспокойным, поэтому всегда нужно быть начеку....
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14 батальон ДПС (Южный) информирует
29 Дек 2016 | Редакция | ГИБДД, ДТП, дороги | Комментарии
№ 52 от 28 декабря 2016 г. УВАЖАЕМЫЙ ВОДИТЕЛЬ! В связи с участившимися случаями разбойных нападений и грабежей в отношении участников дорожного движения на автодороге...
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Гибдд информирует
29 Дек 2016 | Редакция | ГИБДД, ДТП, дороги | Комментарии
№ 52 от 28 декабря 2016 г. Ситуация на дорогах за неделю За прошедшую неделю сотрудниками Егорьевской Госавтоинспекции выявлено 278 нарушений ПДД, из них: 3 водителя находились в состоянии...
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На Советской площади установили главную елку города
23 Дек 2016 | Ольга Выражейкина | Праздник, дата | Комментарии
№ 51 от 21 декабря 2016 г. Работы по установке новогодней красавицы начались в понедельник утром. Сначала соорудили каркас, затем среди мягких еловых лап развесили разноцветные шары,...
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«Что? Где? Когда?» в Егорьевском музее
23 Дек 2016 | Ольга Выражейкина | Праздник, дата | Комментарии
№ 51 от 21 декабря 2016 г. Этот год для егорьевских игроков в «Что? Где? Когда?» юбилейный – игры в нашем городе непрерывно проходят уже пять лет. Праздничную игру было решено...
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Индекс Оливье
23 Дек 2016 | Елена Леликова | Наш город | Комментарии
№ 51 от 21 декабря 2016 г. На сколько подорожал новогодний стол Неделю назад Росстат подсчитал, на сколько подорожал главный новогодний салат в целом по стране. Но «Егорьевский...
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Спорт. Коротко
23 Дек 2016 | Редакция | Спорт | Комментарии
№ 51 от 21 декабря 2016 г. Лидирует «Белла» В самом разгаре сейчас турнир по волейболу среди команд предприятий, учреждений и организаций городского округа Егорьевск сезона 2016-2017...
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В здании историко-художественного музея открылся ТИЦ «Егорьевск»
23 Дек 2016 | Сергей Киселёв | Наш город | Комментарии
№ 51 от 21 декабря 2016 г. Чтобы привлечь туристов, их надо не только хорошо обслуживать, но и всесторонне информировать На прошлой неделе в нашем историко-художественном музее...