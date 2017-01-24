№ 4 от 25 января 2017 г. Инспекция ФНС России по г.о. Егорьевск Московской области доводит до вашего сведения, что согласно положению Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении...

№ 4 от 25 января 2017 г. С текущего года внесены существенные изменения в законодательство по поводу отчетности по персонифицированному учету. Вопервых, с 01.01.2017 штрафные санкции по...

№ 4 от 25 января 2017 г. С помощью доступа к Личному кабинету можно получать государственные услуги Пенсионного фонда РФ в электронной форме и не посещать для этого территориальные...

№ 4 от 25 января 2017 г. Образование, социальная защита и обеспечение Закон Московской области от 7 декабря 2016 г. N 153/2016-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации прав граждан на...

№ 4 от 25 января 2017 г. На вопросы граждан отвечает Уполномоченный по правам человека в Московской области Е.Ю. Семёнова 1. В больнице мне сделали прививку, однако позже возникли...

Региональный материнский капитал 31 Янв 2017 | Редакция | Власть, закон | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» для граждан, имеющих место жительства в...

РОСРЕЕСТР информирует 31 Янв 2017 | Редакция | Экономика | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. Новые банковские реквизиты С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми региональные бюджеты...

Книжные новинки 31 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Наш город | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. «Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души», – писал Цицерон. «Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного...

Внимание, розыск! 31 Янв 2017 | Редакция | ОМВД | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. Отделом МВД России по городскому округу Егорьевск разыскивается без вести пропавший Холодин Александр Геннадьевич, 07.10.1969 г.р., уроженец г. Егорьевска МО,...

Преступник задержан 31 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. На пункт вневедомственной охраны г. Егорьевска поступила информация, что в одном из домов женщине нанесли ножевое ранение. Сотрудники Рогсвардии старший...

Егорьевские школьники начали выполнять нормы ГТО 31 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Здоровье | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. Новый год – новые вершины, покорение которых уже начали учащиеся егорьевских школ. Ребятам вновь предстоит сдавать уже знакомые им нормы комплекса «Готов к...

Бьет – значит, любит? 31 Янв 2017 | Редакция | Здоровье | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. Что думают россияне о декриминализации побоев в семье Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении...

Что в почерке тебе моем?.. 31 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Наш город | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. 23 января в России отмечался День ручного письма или, по-другому, День почерка Сегодня, когда в нашу жизнь прочно вошли компьютеры и телефоны, мы так привыкли...

ОМВД информирует 31 Янв 2017 | Редакция | ОМВД | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. Акция «Студенческий десант» 17 января в ОМВД России по г.о. Егорьевск проведена всероссийская акция «Студенческий десант». В рамках встречи...