№ 4 от 25 января 2017 г. Ситуация на дорогах за неделю За прошедшую неделю сотрудниками Егорьевской Госавтоинспекции выявлено 296 фактов нарушения ПДД, из них: 4 водителя находились в...

№ 4 от 25 января 2017 г. В целях сокращения времени оформления документов при совершении ДТП, освобождения проезжей части от поврежденных транспортных средств, постановлением...

№ 4 от 25 января 2017 г. Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» для граждан, имеющих место жительства в...

№ 4 от 25 января 2017 г. Минувшей осенью, как уже сообщала наша газета, при главе городского округа Егорьевск был создан Молодёжный совет. Он объединил 20 самых активных представителей...

№ 4 от 25 января 2017 г. Вэтом году вирусы уже успели атаковать нас, как говорится, по полной программе – уходящий год завершился введением карантина во всех егорьевских школах и...

Криминальная хроника 26 Янв 2017 | Редакция | ОМВД | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. С 16 по 22 января дежурными по ОМВД России по г.о. Егорьевск зарегистрировано 48 сообщений о преступлениях, раскрыто из них 33. Было совершено 1 убийство, 2 грабежа, 22 кражи...

Крещенские купания в Егорьевске 26 Янв 2017 | Елена Леликова | Праздник, дата | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. После рекордных холодов в начале января погода на Крещение преподнесла очередной сюрприз: вместо традиционных для этого времени морозов в ночь на 19 января стояли...

Новости. Коротко 26 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. Навести порядок после снегопадов На очередном оперативном совещании, состоявшемся 24 января в администрации, глава нашего городского округа А.В. Гречищев отметил,...

У наших соседей 26 Янв 2017 | Редакция | Глобальная сеть | Комментарии № 4 от 25 января 2017 г. Год экологии начался с квеста Сотрудники Минэкологии Московской области провели интерактивную экологическую игру-квест «Стратег» в 16 школах...

Праздник для детей из приюта 24 Янв 2017 | Редакция | Дети | Комментарии № 3 от 18 января 2017 г. Уже не первый год Егорьевский отдел вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области осуществляет шефскую помощь детскому приюту «Наш дом». Вот и в...

«Полицейский Дед Мороз» 24 Янв 2017 | Марина Сысоева | Деловые новости | Комментарии № 3 от 18 января 2017 г. 12 января в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Егорьевск посетили детей из 8 семей, состоящих на профилактическом учете...