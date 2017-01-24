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Последние фоторепортажи
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Крещенские купания в Егорьевске
24 Янв 2017, Елена Леликова
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Первый рабочий рейд главы
24 Янв 2017, Елена Леликова
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Егорьевские улицы очищают от снега
24 Янв 2017, Ольга Выражейкина
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Статьи
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Гонконгский пришел вслед за свиным
27 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Здоровье | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Вэтом году вирусы уже успели атаковать нас, как говорится, по полной программе – уходящий год завершился введением карантина во всех егорьевских школах и...
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Егорьевская молодёжь объявляет конкурс «Человек года»
27 Янв 2017 | Сергей Киселёв | Наш город | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Минувшей осенью, как уже сообщала наша газета, при главе городского округа Егорьевск был создан Молодёжный совет. Он объединил 20 самых активных представителей...
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Региональный материнский капитал
27 Янв 2017 | Редакция | Власть, закон | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» для граждан, имеющих место жительства в...
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Правила поведения при ДТП
27 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. В целях сокращения времени оформления документов при совершении ДТП, освобождения проезжей части от поврежденных транспортных средств, постановлением...
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Гибдд информирует
27 Янв 2017 | Редакция | ГИБДД, ДТП, дороги | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Ситуация на дорогах за неделю За прошедшую неделю сотрудниками Егорьевской Госавтоинспекции выявлено 296 фактов нарушения ПДД, из них: 4 водителя находились в...
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Все неудобства – временные, а перемены – к лучшему
26 Янв 2017 | Елена Леликова | Наш город | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Первый в этом году рабочий рейд главы городского округа был полностью посвящен объектам здравоохранения. Такое пристальное внимание к ним вполне объяснимо – в...
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Криминальная хроника
26 Янв 2017 | Редакция | ОМВД | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. С 16 по 22 января дежурными по ОМВД России по г.о. Егорьевск зарегистрировано 48 сообщений о преступлениях, раскрыто из них 33. Было совершено 1 убийство, 2 грабежа, 22 кражи...
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Крещенские купания в Егорьевске
26 Янв 2017 | Елена Леликова | Праздник, дата | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. После рекордных холодов в начале января погода на Крещение преподнесла очередной сюрприз: вместо традиционных для этого времени морозов в ночь на 19 января стояли...
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Новости. Коротко
26 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Навести порядок после снегопадов На очередном оперативном совещании, состоявшемся 24 января в администрации, глава нашего городского округа А.В. Гречищев отметил,...
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Рейд «ЕК»: как егорьевские дорожники со снегом боролись
26 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Наш город | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Утро понедельника, 23 января, для дорожных рабочих выдалось непростым – воскресная ночь оказалась снежной, и к утру в городе было ни пройти ни проехать....
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У наших соседей
26 Янв 2017 | Редакция | Глобальная сеть | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Год экологии начался с квеста Сотрудники Минэкологии Московской области провели интерактивную экологическую игру-квест «Стратег» в 16 школах...
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Егорьевские улицы очищают от снега
24 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Наш город | Комментарии
Воскресная ночь оказалась снежной, поэтому первый рабочий день недели дорожные рабочие посвятили расчистке улиц. Снег с проезжей части сгребали, затем при помощи специальных...
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Первый в году рабочий рейд глава посвятил вопросам здравоохранения
24 Янв 2017 | Елена Леликова | Наш город | Комментарии
В рамках поездки А.В. Гречищев посетил три медучреждения города. В детской поликлинике в настоящий момент идет ремонт первого этажа. Уже завершена покраска стен, замена оконных блоков,...
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Праздник для детей из приюта
24 Янв 2017 | Редакция | Дети | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Уже не первый год Егорьевский отдел вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области осуществляет шефскую помощь детскому приюту «Наш дом». Вот и в...
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«Полицейский Дед Мороз»
24 Янв 2017 | Марина Сысоева | Деловые новости | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. 12 января в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Егорьевск посетили детей из 8 семей, состоящих на профилактическом учете...
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Крещенские купания в Егорьевске обошлись без сильных морозов и происшествий
24 Янв 2017 | Елена Леликова | Праздник, дата | Комментарии
В ночь с 18 на 19 января православные отметили праздник Крещения Господня традиционными погружениями в ледяную воду. На территории городского округа Егорьевск было оборудовано 13 иорданей....
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Проверка ВУЗов
24 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии
№ 3 от 18 января 2017 г. Инспекторы Егорьевского территориального отдела №19 Госадмтехнадзора Московской области совместно с местным отделением «Молодая Гвардия Единой России»...