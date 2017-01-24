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Последние фоторепортажи
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Егорьевские улицы очищают от снега
24 Янв 2017, Ольга Выражейкина
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Самые классные деды
3 Фев 2017, Ольга Выражейкина
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Егорьевская молодежь отметила День студента
3 Фев 2017, Елена Леликова
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Статьи
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День работников прокуратуры
2 Фев 2017 | Редакция | Праздник, дата | Комментарии
№ 5 от 1 февраля 2017 г. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 29 декабря 1995 года «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации» 12 января ежегодно в...
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Гибдд информирует
2 Фев 2017 | Редакция | ГИБДД, ДТП, дороги | Комментарии
№ 5 от 1 февраля 2017 г. Ситуация на дорогах за неделю За прошедшую неделю сотрудниками Егорьевской Госавтоинспекции выявлено 274 факта нарушения ПДД, из них: 3 водителя находились в...
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Егорьевск отметил День студента
2 Фев 2017 | Елена Леликова | Наш город | Комментарии
№ 5 от 1 февраля 2017 г. 25 января егорьевская молодежь отметила свой «профессиональный» праздник – День студента. Все самое интересное в этот день уже традиционно происходило в...
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«Нелегальный мигрант»
2 Фев 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии
№ 5 от 1 февраля 2017 г. С 1 по 27 января на территории обслуживания ОМВД России по г.о. Егорьевск прошла оперативно-профилактическая операция «Нелегальный мигрант», целью которой...
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«Горячая» хроника
2 Фев 2017 | Редакция | Пожары, МЧС, ОНД | Комментарии
№ 5 от 1 февраля 2017 г. Отдел надзорной деятельности по г.о. Егорьевск сообщает, что с начала 2017 года на территории округа произошло 8 пожаров. Более 80% возгораний – в жилом секторе....
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Снова День студента, и снова гонка на Старом
2 Фев 2017 | Елена Леликова | Спорт | Комментарии
№ 5 от 1 февраля 2017 г. 28 января уже в который раз в Егорьевском подразделении Коломенского аграрного колледжа (бывший профлицей №96) отметили День студента соревнованиями по автокроссу....
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У наших соседей
2 Фев 2017 | Редакция | Глобальная сеть | Комментарии
№ 5 от 1 февраля 2017 г. Тюремный срок за мошенничество с квартирами Суд приговорил президента Воскресенской торгово-промышленной палаты и троих его подельников к срокам от 3 до 3,5 лет...
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Автогражданка готовится к расплате натурой
2 Фев 2017 | Елена Леликова | Власть, закон | Комментарии
№ 5 от 1 февраля 2017 г. К 1 марта правительство планирует принять закон, заменяющий страховые выплаты ремонтом В первом чтении соответствующий законопроект Госдума приняла еще 20...
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Вопросы по здравоохранению
31 Янв 2017 | Редакция | Власть, закон | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. На вопросы граждан отвечает Уполномоченный по правам человека в Московской области Е.Ю. Семёнова 1. В больнице мне сделали прививку, однако позже возникли...
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Обзор изменений в законодательстве в декабре
31 Янв 2017 | Редакция | Власть, закон | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Образование, социальная защита и обеспечение Закон Московской области от 7 декабря 2016 г. N 153/2016-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации прав граждан на...
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Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда
31 Янв 2017 | Редакция | Власть, закон | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. С помощью доступа к Личному кабинету можно получать государственные услуги Пенсионного фонда РФ в электронной форме и не посещать для этого территориальные...
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Новые штрафы
31 Янв 2017 | Редакция | Власть, закон | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. С текущего года внесены существенные изменения в законодательство по поводу отчетности по персонифицированному учету. Вопервых, с 01.01.2017 штрафные санкции по...
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Администрирование страховых взносов с 01.01.2017 г.
31 Янв 2017 | Редакция | Власть, закон | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Инспекция ФНС России по г.о. Егорьевск Московской области доводит до вашего сведения, что согласно положению Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении...
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Региональный материнский капитал
31 Янв 2017 | Редакция | Власть, закон | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» для граждан, имеющих место жительства в...
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РОСРЕЕСТР информирует
31 Янв 2017 | Редакция | Экономика | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Новые банковские реквизиты С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми региональные бюджеты...
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Книжные новинки
31 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Наш город | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. «Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души», – писал Цицерон. «Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного...
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Внимание, розыск!
31 Янв 2017 | Редакция | ОМВД | Комментарии
№ 4 от 25 января 2017 г. Отделом МВД России по городскому округу Егорьевск разыскивается без вести пропавший Холодин Александр Геннадьевич, 07.10.1969 г.р., уроженец г. Егорьевска МО,...