№ 3 от 18 января 2017 г. В Егорьевске открылся еще один хоккейный корт Погода в воскресенье днем совсем не располагала к времяпровождению на свежем воздухе. Тем не менее, по случаю...

№ 3 от 18 января 2017 г. Так называется авторский проект певицы, композитора и руководителя вокальной студии «Акцент» Светланы Беловой, который она, по уже сложившейся традиции,...

№ 3 от 18 января 2017 г. Не успели мы посетовать на слякоть и морось, которыми нас встретил первый день нового года, как грянули настоящие лютые морозы Новогодние праздники...

№ 3 от 18 января 2017 г. В Московской области полным ходом идёт работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости. Цель – постановка их на учёт и взимание соответствующих...

№ 3 от 18 января 2017 г. Сто лет назад происходило много самых разнообразных событий Наступивший 2017 год связывается сейчас средствами массовой информации, прежде всего, со...

У наших соседей 19 Янв 2017 | Редакция | Глобальная сеть | Комментарии № 3 от 18 января 2017 г. Коломенская пастила вышла на международный уровень Коломенская пастила стала официальным символом перекрестного Года туризма в России и в Австрии. Открытие...

Крещение Господне 13 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии Администрацией г.о. Егорьевск определены официальные места проведения Крещенских омовений на водоемах округа: 1. г. Егорьевск – Княжеский пруд (с 19.00 18 января...

Не стареют душой ветераны! 13 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии № 1/2 от 11 января 2017 г. В конце декабря в Автоколонне №1796 состоялось отчётное собрание Совета ветеранов предприятия и обсуждение плана мероприятий на 2017 год. С большим вниманием был...