№ 3 от 18 января 2017 г. 12 января в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Егорьевск посетили детей из 8 семей, состоящих на профилактическом учете...

№ 3 от 18 января 2017 г. Уже не первый год Егорьевский отдел вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области осуществляет шефскую помощь детскому приюту «Наш дом». Вот и в...

В рамках поездки А.В. Гречищев посетил три медучреждения города. В детской поликлинике в настоящий момент идет ремонт первого этажа. Уже завершена покраска стен, замена оконных блоков,...

Воскресная ночь оказалась снежной, поэтому первый рабочий день недели дорожные рабочие посвятили расчистке улиц. Снег с проезжей части сгребали, затем при помощи специальных...

№ 4 от 25 января 2017 г. Год экологии начался с квеста Сотрудники Минэкологии Московской области провели интерактивную экологическую игру-квест «Стратег» в 16 школах...

Проверка ВУЗов 24 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии № 3 от 18 января 2017 г. Инспекторы Егорьевского территориального отдела №19 Госадмтехнадзора Московской области совместно с местным отделением «Молодая Гвардия Единой России»...

Красота – страшная сила 20 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Конкурсы | Комментарии № 3 от 18 января 2017 г. Московская область впервые проводит собственный конкурс красоты Благодаря новому конкурсу, совсем скоро мы узнаем, кто она такая – главная красавица...

Чайник плюс смартфон 20 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Гид потребителя | Комментарии № 3 от 18 января 2017 г. Из серии «не все девайсы одинаково полезны» Современные изготовители промышленных товаров настолько озабочены тем, как удивить искушенного...

Медиапотребление сегодня: пять основных фактов 19 Янв 2017 | Редакция | Наш город | Комментарии № 3 от 18 января 2017 г. ПУ нас в стране 13 января отмечался День печати. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные приуроченных к этой дате...

Дело – табак! 19 Янв 2017 | Елена Леликова | Здоровье | Комментарии № 3 от 18 января 2017 г. Сможет ли Минздрав со своей инициативой вырастить к 2033 году поколение абсолютно здоровых россиян Начало года обычно небогато на громкие новости. Оно и понятно:...

Вслед за Черной пятницей приходит Киберпонедельник 19 Янв 2017 | Ольга Выражейкина | Интернет | Комментарии № 3 от 18 января 2017 г. Киберпонедельник в России назначен на последний понедельник месяца – 30 января Если в Черную пятницу, которая в этом году пришлась на 25 ноября, покупатели в...