№ 52 от 28 декабря 2016 г. Уходящий в историю 2016 год оказался отмечен целым рядом крупномасштабных международных спортивных событий. Важнейшее из них – летняя Олимпиада в Бразилии....

№ 52 от 28 декабря 2016 г. Шестилетняя Василиса Крылова своим голосом покоряет жюри конкурсов и фестивалей самого разного уровня. 18 декабря страна увидела выступление нашей юной землячки...

№ 52 от 28 декабря 2016 г. Погода нынешней зимой расшалилась не на шутку. То морозом трескучим нас напугает и снега по колено навалит, а то вдруг оттепель нашлёт с дневной сыростью и...

№ 52 от 28 декабря 2016 г. Заглядывая в календарь на грядущий год, жители России первым делом смотрят – а сколько там будет «длинных» праздников? К нашей общей радости, и в...

№ 52 от 28 декабря 2016 г. Жилой комплекс расположился в уютном уголке Московской области – в живописной черте лесопаркового пояса города Егорьевск в 300 м от ул. Антипова. На территории в...

Самые известные петухи 29 Дек 2016 | Елена Леликова | Праздник, дата | Комментарии № 52 от 28 декабря 2016 г. Несколько дней осталось до Нового года, властелин которого – Огненный Петух. Самое время познакомиться с ним поближе. В конце концов, нам с ним целый год бок о...

Успеть до Нового года 29 Дек 2016 | Елена Леликова | Праздник, дата | Комментарии № 52 от 28 декабря 2016 г. Вот так всегда. Ждешь, что Новый год принесет новую жизнь, подарки и волшебство, а он приносит подорожание ЖКХ и новые законы. Какие-то изменят нашу жизнь к лучшему,...

Хрупкое волшебство 29 Дек 2016 | Редакция | Праздник, дата | Комментарии № 52 от 28 декабря 2016 г. В преддверии Нового года поговорим о незаменимых атрибутах этого праздника – елочных игрушках Елочные игрушки... С каким трепетом мы достаем из коробки...

Гибдд информирует 29 Дек 2016 | Редакция | ГИБДД, ДТП, дороги | Комментарии № 52 от 28 декабря 2016 г. Ситуация на дорогах за неделю За прошедшую неделю сотрудниками Егорьевской Госавтоинспекции выявлено 278 нарушений ПДД, из них: 3 водителя находились в состоянии...

Индекс Оливье 23 Дек 2016 | Елена Леликова | Наш город | Комментарии № 51 от 21 декабря 2016 г. На сколько подорожал новогодний стол Неделю назад Росстат подсчитал, на сколько подорожал главный новогодний салат в целом по стране. Но «Егорьевский...